Citigroup завершил IV квартал с чистым убытком

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. в четвертом квартале 2023 года получил чистый убыток, однако скорректированный показатель был положительным и превзошел ожидания рынка, тогда как выручка их не оправдала.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистый убыток в октябре-декабре составил $1,84 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $2,51 млрд, или $1,16 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Убыток связан, в том числе с уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) из-за прошлогоднего краха Silicon Valley Bank и других банков, резервированием $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, негативным эффектом от ослабления аргентинского песо в размере около $880 млн и расходами на реструктуризацию бизнеса в $780 млн.

Без учета этих факторов Citi завершил квартал с прибылью в размере $0,84 на акцию.

Квартальная выручка банка сократилась на 3%, до $17,44 млрд.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Citigroup в минувшем квартале на уровне $0,81 на акцию и выручку в размере $18,74 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 декабря увеличился до 13,3% с 13,03% годом ранее.

Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам выросли на 69%, до $1,99 млрд.

В связи с реорганизацией бизнеса Citi изменил структуру отчетности и теперь взамен показателей группы по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group) и розничного бизнеса (Personal Banking & Wealth Management) приводит данные вновь образованных сегментов.

Так, сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) увеличил выручку на 6%, до $4,5 млрд. Доходы направления корпоративно-инвестиционного банкинга повысились на 22% - до $949 млн, американского сегмента розничного банковского обслуживания - на 12%, до $4,94 млрд.

Между тем направление рыночных операций снизило выручку на 19% - до $3,41 млрд, сегмент управления капиталами состоятельных клиентов (wealth management) - на 3%, до $1,67 млрд.

Акции Citigroup дорожают на 1,5% в ходе предварительных торгов в пятницу.