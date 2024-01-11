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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Citigroup в IV квартале создала еще $1,3 млрд резервов под риски в РФ и Аргентине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Citigroup в четвертом квартале дополнительно зарезервировала $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, говорится в отчете группы.

В частности, Citi дополнительно сформировала резервы на $720 млн под трансграничные и кросс-валютные риски в Аргентине. Преобладающие экономические тенденции, девальвация национальной валюты и геополитические риски могут повлиять на способность Аргентины поддерживать обслуживание внешнего долга, отмечается в отчете.

Еще $580 млн были созданы "из-за продолжительной политической и экономической нестабильности" в России.

Группа планирует опубликовать отчет за четвертый квартал и весь 2023 год в пятницу, 12 января.

Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала 2022 года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Как сообщала группа, процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

Citigroup
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