Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил одну технологическую установку из-за инцидента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Нижнем Новгороде остановил работу одной из технологических установок.

"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", - говорится в сообщении НК.

"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - добавляет "ЛУКОЙЛ".

В свою очередь, в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили "Интерфаксу", что на утро 12 января в ведомство от "ЛУКОЙЛа" не поступали сведения о выходе из строя установок или какого-либо оборудования на Нижегородском НПЗ в текущем месяце.

В управлении подчеркнули, что единственная информация, полученная от предприятия в 2024 году, касалась "повышенного сброса горючих паров и газов, в том числе не являющихся кондиционной продукцией". Их сброс проводился через факельные системы при пуске и выходе на нормальный режим одной из установок в начале января, что сопровождалось увеличением высоты пламени и яркости его свечения.

"Указанный процесс регламентирован технологической документацией и осуществляется на факельных устройствах, предусмотренных проектной документацией. После стабилизации технологического режима установки сброс на факельные устройства был прекращен", - говорится в ответе ведомстве на запрос "Интерфакса".

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (ранее "НОРСИ") - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, оно выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.

В конце декабря "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" оперативно ликвидировал возгорание на технологической установке. Компания подчеркивала, что пострадавших и экологического ущерба нет, влияния на производственную деятельность не оказано, предприятие работает в штатном режиме, а причины инцидента устанавливаются.