В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

Будут уменьшены поставки на экспорт, переориентированы ресурсы других участников рынка

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Произошло снижение производства автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), сообщает Минэнерго РФ.

Минэнерго и нефтяные компании на оперативном Штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

"Участники Штаба подчеркнули, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", - говорится в сообщении.

"Производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса", - подчеркивает ведомство.

Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимально возможный срок.

Новость дополняется