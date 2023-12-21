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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Нижнем Новгороде случился пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" оперативно ликвидировало возгорание на технологической установке 21 декабря, сообщила пресс-служба компании.

"Пострадавших и экологического ущерба нет. Влияния на производственную деятельность не оказано, предприятие работает в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются", - сказано в пресс-релизе.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Оно выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.

ЛУКОЙЛ Нижний Новгород Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез
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