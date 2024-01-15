"Восточная верфь" построит пять краболовов на II этапе программы инвестквот

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий ДФО) заключило новые контракты на строительство 5 судов-краболовов в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

По информации министерства промышленности и торговли Приморья, "Восточная верфь" уже построила и сдала заказчикам четыре краболова в рамках первого этапа программы "квоты под киль", завершает строительство еще трех.

В настоящее время верфи приступили к резке металла для строительства первого краболова новой серии. Судно планируется передать заказчику в 2025 году. Заказчики новых судов не раскрываются.

Ранее сообщалось, что первоначально в портфеле "Восточной верфи" было 6 краболовных судов: два для ООО "Дальневосточное побережье" (входит в группу "Сигма Марин Технолоджи"), два для ООО "Север", по одному судну для ООО "Амуррыбпром" и ООО "Восход" (резидент Свободного порта Владивосток).

"Восточная верфь" в октябре 2022 года подала в Арбитражный суд Приморья заявление о собственном банкротстве. Заседание по проверке его обоснованности неоднократно откладывалось, в последний раз - до 23 января 2024 года.

Суд привлек Минпромторг РФ к участию в этом деле в качестве заинтересованного лица. Министерство 8 июня 2023 года представило в материалы дела пояснения, в которых указывает "на нецелесообразность введения процедуры банкротства в отношении должника", говорится в картотеке суда.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин ранее говорил, что причиной тяжелого финансового положения "Восточной верфи" стало введение санкций.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

С 31 августа 2023 года полномочия управляющей организации "Восточной верфи" выполняет АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК).