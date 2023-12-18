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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Находке спустили на воду шестой из восьми краболовов для ГК "Антей"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - АО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ, г. Находка, Приморский край) спустило на воду шестое судно-краболов в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции", говорится в сообщении предприятия.

Судно "Бухта Натальи" – шестой краболов проекта ССа5712LS, которое НСРЗ строит по заказу группы компаний "Антей", и третье, спущенное на воду в 2023 году. Всего ГК "Антей" заказала восемь судов.

В соответствии с контрактами, краболовы должны быть переданы заказчику до 30 сентября 2024 года. Первые три судна были спущены на воду осенью 2022 года. Сейчас у пирса завода на воде достраиваются и проходят испытания шесть краболовов.

"От судов действующего рыбопромыслового флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса, наличие девяти RSW-танков для хранения и перевозки живого краба в специальных клетях, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов", - отмечается в сообщении.

ГК "Антей" в свою очередь сообщила, что первые три краболова серии отправятся на промысел в Берингово, Баренцево и Охотское моря в 2024 году. Каждое сможет хранить до 120 тонн живого краба.

Общий объем инвестиций в строительство восьми краболовных судов в настоящее время составляет 16 млрд рублей.

Согласно программе "квоты в обмен на инвестиции", победители аукционов по распределению квот на вылов краба берут на себя обязательство финансировать строительство судов-краболовов.

"Антей" – одна из крупнейших российских компаний по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 52 судов, которые ведут промысел в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах страны.

Антей Находкинский судоремонтный завод Находка Приморский край
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