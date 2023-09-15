Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ведущие краболовы РФ планируют вложить 224 млрд руб. во флот и инфраструктуру

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие краболовные компании РФ намерены существенно увеличить свой флот и сеть объектов береговой инфраструктуры после заключения ряда крупных инвестиционных соглашений на ВЭФ-2023.

Как сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции в пятницу в Москве, компания "Антей управление активами" подписала соглашение на строительство 8 судов-краболовов и двух портовых комплексов, "Русский краб" планирует инвестиции в 120 млрд рублей, в том числе на строительство 10 краболовов.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, который также принял участие в пресс-конференции, общий объем инвестиций ведущих краболовных компаний составит 224 млрд рублей. "Речь идет практически о полной модернизации краболовного флота и береговой инфраструктуры. И как результат - повышение доступности (крабовой продукции - ИФ) и, конечно, снижение - в определенной степени, в соответствии с рыночными условиями - цен", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Русский краб", соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству до десяти судов-краболовов подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Инвестиции в проект составят 120 млрд рублей, его реализация позволит создать на Дальнем Востоке не менее 250 рабочих мест, - заявили в пресс-службе. - Инвестпроект включает в себя приобретение до 10 лотов на добычу промыслового краба и строительство соответствующего количества судов. Срок реализации проекта - 5 лет".

"Антей" - одна из крупнейших российских компаний по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 52 судов, которые ведут промысел в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах страны.

"Русский краб" является крупнейшей на Дальнем Востоке крабопромысловой компанией. В 2022 году она освоила 99% от годового объема квот на добычу краба. Вылов составил более 11,6 тыс. тонн. Ее доля в общероссийском экспорте живых крабов и готовой продукции из них выросла до 16% с 13% в 2021 году. В этом году ГК "Русский краб" владеет правами на добычу 11,8 тыс. тонн крабов в подзонах северо-западной части Тихого океана. Объекты промысла - камчатский, равношипый, синий крабы, крабы-стригуны опилио и Бэрда, волосатый четырехугольный краб. Компания является крупнейшим на Дальнем Востоке добытчиком королевских видов крабов.

Дальний Восток Русский краб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Ак Барс" приостановил исходящие валютные переводы из-за санкций США

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Нефть Brent подорожала до $94,47 за баррель на позитивных статданных из Китая

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Цена нефти WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

Цена нефти WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });