Ведущие краболовы РФ планируют вложить 224 млрд руб. во флот и инфраструктуру

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие краболовные компании РФ намерены существенно увеличить свой флот и сеть объектов береговой инфраструктуры после заключения ряда крупных инвестиционных соглашений на ВЭФ-2023.

Как сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции в пятницу в Москве, компания "Антей управление активами" подписала соглашение на строительство 8 судов-краболовов и двух портовых комплексов, "Русский краб" планирует инвестиции в 120 млрд рублей, в том числе на строительство 10 краболовов.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, который также принял участие в пресс-конференции, общий объем инвестиций ведущих краболовных компаний составит 224 млрд рублей. "Речь идет практически о полной модернизации краболовного флота и береговой инфраструктуры. И как результат - повышение доступности (крабовой продукции - ИФ) и, конечно, снижение - в определенной степени, в соответствии с рыночными условиями - цен", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Русский краб", соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству до десяти судов-краболовов подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Инвестиции в проект составят 120 млрд рублей, его реализация позволит создать на Дальнем Востоке не менее 250 рабочих мест, - заявили в пресс-службе. - Инвестпроект включает в себя приобретение до 10 лотов на добычу промыслового краба и строительство соответствующего количества судов. Срок реализации проекта - 5 лет".

"Антей" - одна из крупнейших российских компаний по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 52 судов, которые ведут промысел в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах страны.

"Русский краб" является крупнейшей на Дальнем Востоке крабопромысловой компанией. В 2022 году она освоила 99% от годового объема квот на добычу краба. Вылов составил более 11,6 тыс. тонн. Ее доля в общероссийском экспорте живых крабов и готовой продукции из них выросла до 16% с 13% в 2021 году. В этом году ГК "Русский краб" владеет правами на добычу 11,8 тыс. тонн крабов в подзонах северо-западной части Тихого океана. Объекты промысла - камчатский, равношипый, синий крабы, крабы-стригуны опилио и Бэрда, волосатый четырехугольный краб. Компания является крупнейшим на Дальнем Востоке добытчиком королевских видов крабов.