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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

РФ в 2023 году сократила производство водки на 4,3%, вина – на 8,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в 2023 году произвели 80,4 млн декалитров (дал) водки, что на 4,3% меньше, чем в 2022 году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

По сравнению с 2021 годом (80,9 млн дал) темпы снижения ниже.

В декабре прошлого года производство водки в годовом выражении снизилось на 1,2% до 8,5 млн дал. Этот показатель оказался практически на уровне декабря 2021 года (8,6 млн дал).

Ведомство в последнее время приводит и данные за 2021 год, поскольку считает, что рынок после "разнонаправленных тенденций 2022 года стабилизируется и возвращается к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году". Речь, в частности, идет о сокращении в 2022 году экспорта, перенаправлении объемов на внутренний рынок, импортозамещении. Воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, поэтому сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года в Росалкогольтабакконтроле считают не совсем корректным.

Выработка коньяка в РФ в 2023 году составила 8,8 млн дал, что на 0,7% меньше, чем год назад. В 2021 году было выработано 7,98 млн дал. В декабре прошлого года производство выросло на 35% до 994,5 тыс. дал. Это выше и показателя декабря 2021 года (854,7 млн дал).

Всего предприятия отрасли за 2023 год выпустили 111,9 млн дал спиртных напитков, что на 3% меньше, чем год назад. По сравнению с 2021 годом (106,4 млн дал) производство выросло. В декабре в годовом выражении производство увеличилось на 0,8% до 11,9 млн дал, и незначительно снизилось в сравнении с декабрем 2021 года (12 млн дал).

Винодельческие предприятия РФ в 2023 году произвели 29,99 млн дал виноградных вин, что на 8,3% меньше, чем год назад. Но это немного больше, чем за 2021 год (29,8 млн дал). В декабре падение в годовом выражении составило 0,1% до 2,5 млн дал. Это практически соответствует показателю декабря 2021 года (2,56 млн дал).

Производство игристых (шампанских) вин в 2023 году снизилось на 12,7% до 14,1 млн дал. Это больше, чем за 2021 год (12,9 млн дал). Причем в декабре их розлив упал в годовом выражении на 23,2% до 1,57 млн дал. Этот показатель был практически на уровне декабря 2021 года (1,6 млн дал).

Выработка ликерных вин в 2023 году уменьшилась на 19,8% до 867,9 тыс. дал. Однако по сравнению с 2021 годом (199,4 млн дал) это значительно больше. В декабре таких вин было произведено 90 тыс. дал, что на 33,1% меньше, чем годом ранее. Показатель декабря 2021 года – 26,1 тыс. дал.

Слабоалкогольной продукции за 2023 год было выпущено 22,3 млн дал, что на 17,7% выше показателя 2022 года. В 2021 году производство составило 15,1 млн дал. В декабре ее выпуск вырос на 8,3% до 2 млн дал. Это также выше показателя декабря 2021 года (1,8 млн дал).

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в 2023 году составило 191,7 млн дал, что на 3,9% меньше, чем в 2022 году. В 2021 году этот показатель составлял 181,8 млн дал.

В декабре производство в годовом выражении снизилось на 3,6% до 19,1 млн дал, но было выше, чем в декабре 2021 года (19,7 млн дал).

Росалкогольтабакконтроль
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