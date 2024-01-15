"Соллерс" привлек 3,4 млрд рублей на локализацию штамповки для своих LCV

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Алабуга" (Татарстан, входит в автомобилестроительную группу "Соллерс") привлекло в Фонде развития промышленности льготный заем в размере 3,4 млрд рублей на организацию штамповки деталей кузовов и кабин автомобилей, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали планируется запустить во втором квартале 2025 года.

"На предприятии будут локализованы технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов. Общий объем производства для потребностей моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит до 40 тыс. комплектов в год", - говорится в пресс-релизе.

Группа "Соллерс" в 2023 году увеличила продажи автомобилей на 16,6%, до 46,8 тыс. машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), "Соллерс" в прошлом году реализовала 37,4 тысячи машин УАЗ (+10,3%), 8,5 тысячи легких коммерческих автомобилей (LCV) бренда Sollers (14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (6,2 тысячи штук в 2022 году).

Основным акционером ПАО "Соллерс" до середины 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В позапрошлом году он продал свой контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.