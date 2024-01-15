Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

"Соллерс" привлек 3,4 млрд рублей на локализацию штамповки для своих LCV

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Алабуга" (Татарстан, входит в автомобилестроительную группу "Соллерс") привлекло в Фонде развития промышленности льготный заем в размере 3,4 млрд рублей на организацию штамповки деталей кузовов и кабин автомобилей, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали планируется запустить во втором квартале 2025 года.

"На предприятии будут локализованы технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов. Общий объем производства для потребностей моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит до 40 тыс. комплектов в год", - говорится в пресс-релизе.

Группа "Соллерс" в 2023 году увеличила продажи автомобилей на 16,6%, до 46,8 тыс. машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), "Соллерс" в прошлом году реализовала 37,4 тысячи машин УАЗ (+10,3%), 8,5 тысячи легких коммерческих автомобилей (LCV) бренда Sollers (14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (6,2 тысячи штук в 2022 году).

Основным акционером ПАО "Соллерс" до середины 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В позапрошлом году он продал свой контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.

Sollers Соллерс Вадим Швецов Татарстан ФРП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Бизнесмен из Казахстана выкупил 26,2% Globaltrans у основателей

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Нефть Brent подорожала до $78,5 за баррель

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

"Газпром" снова обновил максимумы экспорта газа в Китай по "Силе Сибири"

Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });