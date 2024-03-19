"Соллерс" вывел LCV модели Argo на белорусский рынок

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" сообщила о начале продаж развозных грузовиков Sollers Argo в Белоруссии.

Первый дилерский центр бренда открылся в Минске. Партнером "Соллерса" в Белоруссии стал авторизованный дилерский центр "Атлант-М Боровая".

В наличии у дилера представлены все модификации Sollers Argo: в двух вариантах длины, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. На автомобили предоставляется заводская гарантия 2 года без ограничения пробега.

"Мы рады сообщить о выходе на новый экспортный рынок с моделью Sollers Argo. Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным среди как частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя", - заявил через пресс-службу директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов.

Sollers Argo оснащается двигателем объемом 2 л и мощностью 130 л.с., шестиступенчатой коробкой передач, системами безопасности ABS и ESP.

Как отмечается в сообщении автопроизводителя, на базе дилерского центра в Белоруссии проводится полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту для всей гаммы коммерческих автомобилей Sollers. В наличии на складе находится постоянный запас оригинальных запчастей, редкие позиции доступны для срочного заказа.