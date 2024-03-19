Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

"Соллерс" вывел LCV модели Argo на белорусский рынок

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" сообщила о начале продаж развозных грузовиков Sollers Argo в Белоруссии.

Первый дилерский центр бренда открылся в Минске. Партнером "Соллерса" в Белоруссии стал авторизованный дилерский центр "Атлант-М Боровая".

В наличии у дилера представлены все модификации Sollers Argo: в двух вариантах длины, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. На автомобили предоставляется заводская гарантия 2 года без ограничения пробега.

"Мы рады сообщить о выходе на новый экспортный рынок с моделью Sollers Argo. Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным среди как частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя", - заявил через пресс-службу директор компании по продажам и маркетингу Марат Шарапов.

Sollers Argo оснащается двигателем объемом 2 л и мощностью 130 л.с., шестиступенчатой коробкой передач, системами безопасности ABS и ESP.

Как отмечается в сообщении автопроизводителя, на базе дилерского центра в Белоруссии проводится полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту для всей гаммы коммерческих автомобилей Sollers. В наличии на складе находится постоянный запас оригинальных запчастей, редкие позиции доступны для срочного заказа.

Sollers Минск Соллерс Sollers Argo Марат Шарапов Атлант-М Боровая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });