Решетников сообщил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить около 4%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Предварительная оценка роста ВВП РФ в 2023 году составляет 3,5%, эта цифра может быть пересмотрена в процессе дальнейших досчетов в сторону увеличения до около 4%, заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме.

"Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%", - сказал он.

Министр пояснил, что информация по отдельным секторам экономики, доля которых в ВВП страны в последние годы увеличилась, поступает позднее, в связи с чем в дальнейшем не исключен пересмотр оценки ВВП за прошлый год по аналогии с тем пересмотром, который был проведен в отношении 2021-2022 гг.

"На первых оценках мы видим, как правило, базовые отрасли экономики, базовые сектора - промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, то, что Росстат наблюдает оперативно и может делать оценки, а уже к концу года у нас идет оценка на сектор услуг, на тот же сектор туризма, на профессиональную деятельность, на сектор госуправления. И учитывая, что у нас последние годы роль этих секторов в экономике повышается, и они растут опережающими темпами, поэтому итоговая оценка становится выше. Это я к чему вам говорю? К тому что, вполне возможно, что эксперты наши посмотрели, если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составить около 4%", - заявил Решетников.

"Всего существует пять оценок ВВП, статистика делает их постепенно, поэтапно. И вот у нас, например, последняя оценка ВПП 2021-2022 годов, которая появилась, если не ошибаюсь, 28 декабря прошлого года, Росстат существенно улучшил оценку экономики. Вы знаете, что темп роста экономики в 2021 году составил итоговые уже, это пятая оценка, 5,9%, а оценка 2022 года изменилась с минус 2,1% до минус 1,2%. Иными словами, наша экономическое развитие за последние два года оказалось более чем на 1% лучше, чем мы до этого считали", - напомнил министр.

Впервые о возможности роста ВВП РФ по итогам 2023 году темпами выше 4% на прошлой неделе со ссылкой на экспертов ассоциации "Деловая Россия" заявил глава объединения Алексей Репик. Это произошло на встрече президента РФ Владимира Путина с дальневосточными предпринимателями. Глава государства тогда высказал предположение, что этот прогноз может быть обоснован с учетом дальнейших дооценок.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года в 3,3%, в том числе в ноябре - в 4,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ (прогноз от сентября) на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.