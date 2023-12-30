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Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023г на уровне 3,5%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ на основании статистики за 11 месяцев оценивает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, улучшение Росстатом оценок динамики ВВП РФ за 2021-2022гг свидетельствует об устойчивости российской экономики, ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации.

"Рост ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - приводит пресс-служба Минэкономразвития комментарий Решетникова.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года на 3,3%, в том числе в ноябре - на 4,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагал рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%.

Решетников также прокомментировал пересмотр Росстатом в пятницу оценки снижения ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%, повышения оценки роста ВВП в 2021 году до 5,9% с 5,6%.

"Улучшение Росстатом оценок (за 2021-2022гг -ИФ) - свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", - сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, в 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ (прогноз от сентября) на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

Максим Решетников Минэкономразвития
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