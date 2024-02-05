ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 1,8% с 1,1%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики России в 2024 году до 1,8% с ожидавшихся в ноябре 1,1%.

Оценка подъема ВВП страны в 2025 году оставлена без изменения - 1%.

По итогам 2023 года экономика РФ увеличилась на 3,1%, говорится в сообщении ОЭСР.

Ожидания относительно повышения потребительских цен не изменились - 7,2% в 2024 году и 5,3% в следующем году. В прошлом году инфляция составила 5,9%.