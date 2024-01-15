ФНС добилась пересмотра очередности уплаты Антипинским НПЗ 18 млрд рублей налога

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о пересмотре в связи с новыми обстоятельствами решения суда, определившего ранее, что уплата налога на прибыль АО "Антипинский НПЗ" в размере 18,2 млрд рублей должна производиться после расчетов с кредиторами третьей очереди. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Новое рассмотрение дела назначено на 29 января.

Ранее сообщалось, что суды трех инстанций пришли к единому мнению, что продажа имущества должника в рамках процедуры банкротства проводится для получения средств, которые позволят погасить задолженность перед кредиторами. В связи с этим требование об уплате налога на прибыль, возникшей в связи с реализацией данного имущества, не должно удовлетворяться раньше требований кредиторов третьей очереди.

В свою очередь ФНС отмечала, что очередность удовлетворения данных требований была определена неверно. Так как, по ее мнению, общая сумма налога на прибыль относится к текущим платежам и должна иметь приоритет перед кредиторами третьей очереди.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-я доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". При этом цена имущества, не находящегося в залоге, составляла лишь 1,5 млрд рублей. Производственная площадка теперь получила название Тюменский НПЗ и является филиалом "Русинвеста".

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать трудности: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком – крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года - признал его банкротом.