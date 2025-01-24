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Антипинский НПЗ продал права требования долгов на 18,5 млрд рублей и $64 млн

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Антипинский НПЗ" Константин Сичевой сообщил о продаже на торгах права требования долга к ряду компаний на общую сумму 18,5 млрд рублей и $63,6 млн, сообщается на портале "Федресурс".

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Так, право требования к бывшим трейдерам НПЗ - ООО "АНПЗ-Продукт" (17 млрд рублей) и АО "Новый Поток" (856 млн рублей), а также к АО "Ойл Ассетс Менеджмент" (435 млн рублей) приобрел Руслан Барков, предложивший за каждый лот по 577,888 тыс. рублей.

ООО "Доки-Плюс" купило право требования долга в размере $63,649 млн к швейцарской New Stream Trading AG за 1,1 млн рублей.

Право требования к ООО "Марийский НПЗ" в размере 15,9 млн рублей выкупило ООО "Юрпомощь" за 240,3 тыс. рублей. ООО "Стигва" стало победителем торгов по 4 лотам, получив право требования к ООО "Финанс Инжиниринг Групп" (на 102 млн рублей за 1 млн рублей), к ООО "Технологии Инновации Строительство" (на 42 млн рублей за 471 тыс. рублей), к ООО "РОО Новый поток" (70 млн рублей за 75 тыс. рублей), ООО "Транстрейдойл" (6,9 млн рублей за 118,6 тыс. рублей).

Всего на торги было выставлено 18 лотов.

Компания "АНПЗ-Продукт", созданная в 2007 году, занималась реализацией всех видов нефтепродуктов, производимых Антипинским НПЗ. New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ за рубежом.

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря того же года завод признан банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского (в настоящее время ООО "Ри-инвест") за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-я доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

Антипинский НПЗ в конце 2018 года начал испытывать трудности: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком - крупнейшим кредитором "Нового потока".

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