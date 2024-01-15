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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

"МТС Армения" заявила, что сделка по продаже компании инвестору с Кипра в силе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сделка по продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") кипрской Fedilco Group Limited одобрена Комиссией по регулированию общественных услуг Армении, ей ничто не грозит, говорится в заявлении "МТС Армения".

Ранее в понедельник пресс-служба КРОУ сообщила, что на предстоящем 17 января заседании регулятора будет обсуждаться проект решения, согласно которому КРОУ отказывается дать согласие на заключение сделки по продаже 100% акций армянской компании. В проекте решения отмечается, что министерство высокотехнологической промышленности Армении 27 декабря 2023 года выступило против сделки, "исходя из государственных интересов".

Комментируя эту информацию, пресс-служба "МТС Армения" подчеркивает, что проект решения об отказе касается предыдущей заявки компании, поданной в августе 2023 года.

"Тогда компания обратилась в КРОУ с просьбой дать согласие на заключение сделки по приобретению 100% акций ЗАО "МТС Армения" косвенным акционером компании - ПАО "Мобильные Телесистемы" у непосредственного акционера - компании Aramayo Investments Limited (Кипр). В результате заключения указанной сделки, цепочка акционеров компании сократилась бы, что обеспечило бы более эффективное взаимодействие и корпоративное управление между ЗАО "МТС Армения" и МТС, осуществляющим реальный контроль над "МТС Армения", - уточняет компания.

Отмечается, что, по сути, передача права собственности на акции стало бы изменением внутри группы, в результате чего ЗАО "МТС Армения" продолжило бы оставаться членом группы МТС и продолжало бы контролироваться со стороны МТС.

"Но, как стало известно из повестки заседания КРОУ 17 января, предоставление согласия на заключение указанной сделки подлежит отказу", - говорится в заявлении.

"МТС Армения" добавляет, что описанная выше сделка не имеет ничего общего с представленной в КРОУ в ноябре 2023 года заявкой на получение согласия о приобретении 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited у единственного акционера "МТС Армения" - Aramayo Investments Limited.

Данная заявка была удовлетворена 15 ноября 2023 года, напоминает "МТС Армения".

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