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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КРОУ.

В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited.

Сделка должна быть осуществлена в течение шести месяцев со дня опубликования итогового решения.

Ранее КРОУ сообщала, что заявка от "МТС Армения" поступила 3 ноября. Согласно ей, Fedilco Group Limited намерена приобрести у компании Aramayo Investments Limited (Кипр) 100% акций "МТС Армения". После заключении сделки "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

КРОУ отмечала также, что министерство высокотехнологической промышленности и Служба национальной безопасности Армении не предоставили каких-либо возражений для заключения сделки.

Весной этого года регулятор уже рассматривал аналогичную заявку "МТС Армения", но тогда отклонил ее. Комиссия не сообщила причину отказа, отметив лишь, что в сделке может быть отказано, если она не соответствует требованиям КРОУ, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам.

В пресс-службе МТС "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания фокусируется на развитии бизнеса в России и потенциально может "рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой".

Армения МТС Кипр МТС Армения
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