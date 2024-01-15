Регулятор может отозвать разрешение на продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) намерена пересмотреть свое решение об одобрении заявки ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже 100% акций компании.

Как сообщает пресс-служба КРОУ, решение, проект которого опубликован на сайте комиссии, может быть принято на заседании 17 января.

В проекте решения отмечается, что министерство высокотехнологической промышленности, ранее не возражавшее против сделки, 27 декабря 2023 года выступило против нее, "исходя из государственных интересов".

"В согласовании сделки может быть отказано, если представленная в документах информация не соответствует действительности, либо сделка угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам. Таким образом, КРОУ принимает решение отказать в предоставлении своего согласия на заключение сделки", - говорится в проекте решения.

Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после оповещения об этом компании "МТС Армения". В течение 30 дней после вступления решения в силу оно может быть обжаловано в административном суде Армении.

Как сообщалось, на заседании 15 ноября 2023 года КРОУ одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" на совершение сделки по продаже акций компании.

В решении регулятора отмечалось, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited. Сделка должна была быть осуществлена в течение шести месяцев со дня опубликования итогового решения.

В рамках сделки Fedilco Group Limited планирует приобрести у компании Aramayo Investments Limited (Кипр) 100% акций "МТС Армения". После заключении сделки, "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

КРОУ отмечала также, что министерство высокотехнологической промышленности и Служба национальной безопасности Армении на тот момент не предоставили каких-либо возражений для заключения сделки.

Между тем, весной 2023 года регулятор уже рассматривал аналогичную заявку "МТС Армения", но тогда отклонил ее. Комиссия не сообщила причину отказа, отметив лишь, что в сделке может быть отказано, если она не соответствует требованиям КРОУ, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам.

В пресс-службе МТС "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания фокусируется на развитии бизнеса в России и потенциально может "рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой".