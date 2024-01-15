Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 2023 году остались на уровне 2022 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz AG за 2023 год продал 2 043,8 тысячи легковых автомобилей, что близко к продажам 2022 года (2 040,7 тысячи машин), по предварительным расчетам германской компании.

В Европе было реализовано 659,4 тысячи машин (повышение на 7%), в том числе в Германии - 234,3 тысячи (рост на 9%). Продажи в Азии составили 963,8 тысячи (снижение на 2%), в том числе в Китае - 737,2 тысячи (сокращение также на 2%). В Северной Америке реализация машин уменьшилась на 1% - до 339,5 тысячи, в остальном мире - на 9%, до 81,1 тысячи.

Глобальные поставки электромобилей взлетели на 73% и достигли 222,6 тысячи. Таким образом, на них пришлось около 11% общего объема продаж, а с учетом гибридов - 19%.

Продажи Mercedes-Benz с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков (такие как Sprinter, Vito, Citan) в прошлом году выросли на 1,5% - до 2 млн 491,6 тысячи, сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного вице-президента по продажам Beijing Mercedes-Benz Sales Services Оливера Бритца, в этом году германский автопроизводитель представит китайским клиентам более 15 новых моделей, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2023 году продажи электромобилей Mercedes-Benz в Китае выросли более чем вдвое. Зарядные станции компании за прошлый год были установлены в таких городах, как Чэнду, Фошань, Циндао, Чунцин, Куньмин, Ухань, Сучжоу и Чанчжоу. В результате количество общедоступных зарядных станций компании составляет почти 590 тысяч единиц более чем в 340 городах страны.