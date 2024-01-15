Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 2023 году остались на уровне 2022 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz AG за 2023 год продал 2 043,8 тысячи легковых автомобилей, что близко к продажам 2022 года (2 040,7 тысячи машин), по предварительным расчетам германской компании.

В Европе было реализовано 659,4 тысячи машин (повышение на 7%), в том числе в Германии - 234,3 тысячи (рост на 9%). Продажи в Азии составили 963,8 тысячи (снижение на 2%), в том числе в Китае - 737,2 тысячи (сокращение также на 2%). В Северной Америке реализация машин уменьшилась на 1% - до 339,5 тысячи, в остальном мире - на 9%, до 81,1 тысячи.

Глобальные поставки электромобилей взлетели на 73% и достигли 222,6 тысячи. Таким образом, на них пришлось около 11% общего объема продаж, а с учетом гибридов - 19%.

Продажи Mercedes-Benz с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков (такие как Sprinter, Vito, Citan) в прошлом году выросли на 1,5% - до 2 млн 491,6 тысячи, сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного вице-президента по продажам Beijing Mercedes-Benz Sales Services Оливера Бритца, в этом году германский автопроизводитель представит китайским клиентам более 15 новых моделей, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2023 году продажи электромобилей Mercedes-Benz в Китае выросли более чем вдвое. Зарядные станции компании за прошлый год были установлены в таких городах, как Чэнду, Фошань, Циндао, Чунцин, Куньмин, Ухань, Сучжоу и Чанчжоу. В результате количество общедоступных зарядных станций компании составляет почти 590 тысяч единиц более чем в 340 городах страны.

Mercedes-Benz Китай Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Бизнесмен из Казахстана выкупил 26,2% Globaltrans у основателей

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });