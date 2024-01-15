МТС нарастила долю в сервисе аренды самокатов "Юрент" с 12% до 80,6%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" стало контролирующим акционером сервиса аренды самокатов "Юрент", доведя долю в компании-владельце проекта (ООО "Юрентбайк.ру") до 80,58%, рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

Сделка подписана в конце декабря, ее точную сумму Лаптев не раскрыл, сообщив, что оценка "Юрент" "в ходе сделки составляет примерно 7-8 млрд рублей, итоговая сумма выплат привязана к будущим показателям деятельности компании".

ООО "Юрентбайк.ру" зарегистрировано в 2018 году. Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Urent запущен Андреем Колесником, Иваном Туринге (CEO "Юрент") и Андреем Калининым.

Сервис работает в 124 городах России; в его парке около 100 тысяч самокатов, у сервиса 3 млн пользователей.

МТС, наряду с "Вэб Венчурс" и VPE Capital, вошла в капитал "Юрент" в начале 2022 года в рамках инвестраунда на общую сумму в 2 млрд рублей. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", доля МТС в капитале ООО "Юрентбайк.ру" - 11,77%.

Совладельцами ООО также являются Ольга Стефанюк (29,5%), ООО "Урбан Мобилити" (18,75%), Андрей Азаров (8,77%), Вячеслав Ушаков (4,34%), Михаил Гейшерик (3,08%), Андрей Калинин (2,91%), Андрей Виноград (1,91%), а также венчурный фонд "Система Смарттех" (8,37%; фонд запущен ПАО АФК "Система" в 2020 году, но в сентябре 2023 года корпорация его продала - ИФ).

После сделки с МТС, оставшиеся около 20% "Юрент" сохранят за собой финансовые инвесторы и фаундеры, отметил Лаптев.

По завершении сделки МТС намерен сохранить бизнес "Юрент" как самостоятельный отдельный актив, но с большей интеграцией в экосистему МТС, рассказал Лаптев.

В 2023 году GMV "Юрент" составил более 7 млрд рублей, показав рост более чем в 1,5 раза. Показатель EBITDA за прошлый год увеличился в 2-2,5 раза. По прогнозам Лаптева, через год "Юрент" может стать операционно окупаемым бизнесом и начнет приносить прибыль.

Сейчас "Юрент" занимает 30-40% на рынке микромобильности, исходя из его совокупного объема на уровне 20 млрд рублей по показателю GMV.

"Задача для нас - нарастить долю "Юрент" до 40-45% к 2027 году, когда объем рынка достигнет 60-80 млрд рублей. То есть доля в 40% на 70-миллиардном рынке - уже значимый для группы МТС бизнес. Такой размер рынка будет означать, что микромобильность стала не только средством прогулочных развлечений, так называемый "city sightseeing", но стандартным видом транспорта - когда вы на самокате едете от работы до дома или от дома до метро," - объяснил Лаптев.

По его словам, городская мобильность станет новым бизнес-направлением МТС, которое позволит закрыть такую утилитарную задачу клиентов, как добраться из точки А в точку В.

"Мы сохраним "Юрент" отдельным бизнесом, но маркетинговые и цифровые пути, конечно же, вплетем в экосистему МТС. Там будет ID, бесшовная авторизация, привязка карт, использование баллов", - рассказал Лаптев.

МТС намерена сохранить и команду "Юрент". В частности, управлять бизнесом продолжит CEO "Юрент" Иван Туринге, а часть акционеров останется в роли советников.