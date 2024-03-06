МТС заплатила за 68,8% сервиса аренды самокатов "Юрент" 5 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сумма сделки ПАО "МТС" по приобретению дополнительных 68,8% сервиса аренды самокатов "Юрент" составляет 5 млрд рублей.

О сделке было объявлено в январе текущего года. По ее итогам МТС стала контролирующим акционером сервиса аренды самокатов с долей 80,58%.

Финансовые параметры сделки по наращиванию доли в операторе аренды самокатов компания опубликовала в годовом отчете.

В январе 2024 года МТС выплатила 4,6 млрд рублей и должна выплатить еще 400 млн рублей в срок до января 2025 года.

До этого компании принадлежало 11,78% "Юрента" - за эту долю МТС заплатила 740 млн рублей, указано в документе.

ООО "Юрентбайк.ру" зарегистрировано в 2018 году. Сервис работает в 124 городах России; в его парке около 100 тысяч самокатов, у сервиса 3 млн пользователей.

МТС, наряду с "Вэб Венчурс" и VPE Capital, вошла в капитал "Юрент" в начале 2022 года в рамках инвестраунда на общую сумму в 2 млрд рублей.