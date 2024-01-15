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Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина после остановки одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа", сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как заявили 15 января в Минэнерго, из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

"Участники штаба подчеркнули, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", - сообщило министерство.

По словам источников "Интерфакса", "ЛУКОЙЛ" попросил у Минэнерго скорректировать график производства нефтепродуктов компанией, а также объемы биржевых продаж.

К другим нефтяным компаниям "ЛУКОЙЛ" обратился с просьбой помочь с поставками до 200 тысяч тонн Аи-95 в январе и феврале. При этом сам "ЛУКОЙЛ" уже прекратил экспорт бензинов с тем, чтобы направить объемы на внутренний рынок, говорят источники.

Кроме того, собеседники агентства рассказывают, что вновь обсуждается вариант временного запрета экспорта бензинов. По словам источников, в Минэнерго отмечают, что такая возможность сохраняется и может быть применена в случае необходимости. Один из источников говорит, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов. Другой источник уточняет, что инструментарий по недопущению дефицита бензина на внутреннем рынке пока обсуждается.

В Минэнерго пока не удалось получить комментарий по этому вопросу. В аппарате вице-премьера Александра Новака и "ЛУКОЙЛе" не комментируют информацию.

По данным одного из трейдеров, среднесуточный экспорт автобензина за 1-10 января составил 20,4 тысячи т/сут. против 16,6 тыс. т/сут. за 1-27 декабря, и 7,8 тыс. т/сут. в ноябре. Среднесуточная отгрузка автобензина на внутренний рынок за 1-10 января составила 97,6 тыс. т/сут. против 110 тыс. т/сут. за 1-27 декабря, и 112,9 тыс. т/сут. в ноябре.

Еще в середине прошлой недели на фоне слухов об аварии на НОРСИ биржевые цены на бензин перешли к умеренному росту. "ЛУКОЙЛ" подтвердил остановку одной из установок лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не работает. По данным на 15 января по сравнению с 10 января, когда стартовал рост цен, Аи-92 на СПбМТСБ подорожал на 4,7% - до 42 374 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,7%, до 45 562 рублей/т (данные приведены по национальному индексу, отражающему цены всех НПЗ России).

ЛУКОЙЛ Минэнерго СПбМТСБ Александр Новак Нижний Новгород НОРСИ
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