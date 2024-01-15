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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Розничные продажи в США в 2023 году выросли на 5,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем розничных продаж в США без учета реализации автомобилей и бензина в 2023 году увеличился на 5,3%, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Показатель, который также не учитывает продажи в ресторанах (core sales) выросли на 4,5%.

В том числе в декабре розничные продажи повысились на 0,4% в помесячном сравнении и на 3,1% в годовом. Показатель core sales увеличился соответственно на 0,2% и 2,4%.

Онлайн-продажи и другие категории продаж вне физических торговых точек в прошлом месяце выросли на 2,6% за месяц и на 31,2% за год.

"Данные за декабрь вместе с ноябрьскими результатами показывают, что ритейлеры провели очень успешный двухмесячный праздничный сезон", - сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шей.

США NRF Мэтью Шей
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