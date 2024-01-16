Brent подорожала до $78,21 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

К 8:08 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 6 центов (0,08%) до $78,21 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 14 центов, до $78,15 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,19 (0,26%) до $72,49 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

"Немного удивительно, что нефть последовательно игнорирует усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отметила основательница консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это отражает ухудшение фундаментальных показателей на мировом рынке нефти".