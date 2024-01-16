Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Vodafone подписал с Microsoft 10-летнее соглашение и вложит в ИИ $1,5 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc подписал соглашение о стратегическом партнерстве с американской Microsoft Corp. сроком на 10 лет.

Как сообщается в пресс-релизе Vodafone, компания в течение 10 лет инвестирует $1,5 млрд в "облачные" технологии и ориентированные на клиентов услуги искусственного интеллекта, разработанные совместно с Microsoft. При этом американская компания будет использовать услуги фиксированной и мобильной связи Vodafone.

ЭкономикаMicrosoft обошла по капитализации Apple впервые с 2021 годаЧитать подробнее

Также Microsoft намерена инвестировать в платформу Vodafone для подключения "интернета вещей (IoT), которая к апрелю 2024 года станет отдельным бизнесом. Новая компания рассчитывает на привлечение новых партнеров и клиентов, а также на расширение платформы для подключения большего количества устройств, транспортных средств и оборудования, говорится в сообщении.

Котировки акций Vodafone растут на 0,4% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последний год упала почти на 27%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 3,8%.

Microsoft Vodafone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });