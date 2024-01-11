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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Microsoft обошла по капитализации Apple впервые с 2021 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Microsoft Corp. на короткое время превысила капитализацию Apple Inc. на торгах 11 января, чего не случалось с ноября 2021 года, пишет MarketWatch.

Цена бумаг Microsoft в ходе сессии росла на 0,9%, тогда как акции Apple дешевели на 1,1%. В результате капитализация Microsoft достигла $2,87 трлн, тогда как рыночная стоимость Apple опустилась до $2,86 трлн.

За последние десять лет Microsoft и Apple делили титул самой дорогой компании США, по данным Dow Jones Market Data. Исключением стал только короткий период из 13 сессий в начале 2019 года, когда это звание досталось Amazon.com Inc.

Главным позитивным фактором для Microsoft в последний год является лидерство компании в сфере генеративного искусственного интеллекта, а также тот факт, что значительная доля её выручки приходится на корпоративных клиентов. В то же время Apple фиксирует сокращение выручки на протяжении четырех кварталов подряд.

Apple Microsoft США Amazon
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