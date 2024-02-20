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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Microsoft за два года вложит $2,1 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в Испании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в ближайшие два года вложит $2,1 млрд в испанскую инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом (ИИ) и облачными вычислениями, написал президент компании Брэд Смит в соцсети.

"Мы инвестируем не только в строительство центров обработки данных, - отметил Смит. - Это еще и подтверждение нашей 37-летней преданности Испании, заботы о ее безопасности, развитии и цифровой трансформации власти, бизнеса и общества".

На минувшей неделе стало известно о планах Microsoft инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры, связанной с ИИ-технологиям, в Германии.

Microsoft Германия Испания США Брэд Смит
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