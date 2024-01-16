TCS Group может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"Может быть, даже в рамках первого квартала (завершится перерегистрация группы в Россию - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, возобновит ли группа после этого выплату дивидендов, он заявил, что это находится в компетенции акционеров.

"Если будет техническая возможность, дальше это вопрос акционеров... Главное, чтобы появилась техническая возможность", - отметил глава Тинькофф банка.

Ранее сообщалось, что TCS Group перерегистрируется с территории Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ), сменит название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг".

TCS Group приостановила выплату дивидендов в ноябре 2021 года.

Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа "Интеррос" Владимира Потанина.