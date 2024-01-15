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TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Компания сменит название на МКПАО "ТКС холдинг

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") перерегистрируется в специальный административный район (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ), говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров группы.

Новое название группы - международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг".

После редомициляции холдинг возглавит Константин Маркелов (по последним доступным открытым данным, занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка).

Уставный капитал группы будет сформирован в рублях, номинал акции будет равен номиналу в долларах ($0,04) по курсу Банка России на 12 декабря 2023 года - 3,64 рубля за одну акцию. Уставный капитал будет состоять из 199 305 492 обыкновенных акций и составит 725,349 млн рублей.

Реестр российских акционеров "ТКС холдинга" будет вести компания "Р.О.С.Т.".

Предполагается, что в совет директоров группы войдут три нынешних члена совета директоров TCS Group Алексей Малиновский, Татьяна Кузнецова и Александр Исаев, а также Александр Лебединский, Артем Лебедев, Кирилл Григорьев, Павел Токарев, Андрей Кирейко и Александр Малаха (по последним раскрытым данным, все они являлись менеджерами Тинькофф банка).

Совет директоров создаваемой в САР компании сформирован "в строгом соответствии с законодательством и лучшими практиками корпоративного управления, включая независимых членов совета", отметил представитель Тинькофф банка.

Акционеры TCS Group на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию группы с территории Кипра в Россию. Они также утвердили изменения в устав, которые позволят группе продолжать осуществлять деятельность в отличной от Кипра юрисдикции. Группа начинает процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в Россию.

Ранее в САР на дальневосточном острове Русский редомицилировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" является основным акционером TCS Group с долей 35% (выкупила ее у основателя группы Олега Тинькова в апреле 2022 года).

TCS Group Кипр Интеррос Владивосток Тинькофф банк Русский Константин Маркелов
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