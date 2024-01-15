Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Акционеры TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") одобрили ряд вопросов, связанных с редомициляцией, говорится в сообщении группы.

Акционеры, в частности, утвердили внесение изменений в устав, которые позволят группе продолжать осуществлять деятельность в отличной от Кипра юрисдикции. Группа начинает процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в России (этот вопрос также одобрен акционерами).

Кроме того, одобрено принятие дальнейших действий по редомициляции.

"Акционеры TCS Group Holding приняли решение о редомициляции головной структуры группы в Россию. Мы приветствуем решение акционеров и уверены, что данные решения позволят, при сохранении прав всех акционеров группы "Тинькофф" (как российских, так и зарубежных), повысить управляемость и устойчивость бизнеса группы на период до отмены санкционного режима в отношении российских компаний за рубежом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

Необходимый кворум для принятия решений на внеочередном собрании был.

Ранее старт процесса редомициляции TCS поддержал основной акционер этой компании - "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 35% группы.

TCS не называет, в какой из двух специальных административных районов (Калининград или Владивосток) планирует перерегистрироваться.

Компании группы "Интеррос" ранее редомицилировались в специальный административный район (САР) на дальневосточном острове Русский. По словам представителя "Интерроса", практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показала свою эффективность, "поскольку позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов - как российских, так и зарубежных".

По данным Минэкономразвития на конец декабря 2023 года, в целом за период действия САР зарегистрировано 328 участников. За 2023 год в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский переехали более 150 компаний, в том числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР уже одобрили акционеры Etalon Group и "Мать и дитя" (MDMG). На этапе подачи документов о смене юрисдикции находится "Русагро", Ozon заявил о подобных планах.