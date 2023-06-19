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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Баффет купил акции пяти крупнейших торговых домов Японии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - National Indemnity Co., стопроцентная "дочка" инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, увеличила свою долю в среднем до более чем 8,5% в пяти крупнейших японских торговых компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

"В настоящее время это единственные публично торгуемые инвестиции, которыми Berkshire владеет в Японии", - говорится в сообщении фирмы. В совокупности их стоимость больше, чем инвестиции Berkshire в любой стране без учета США.

Инвестфирма заявила, что намерена сохранять японские инвестиции в долгосрочной перспективе. При этом отмечается, что Berkshire может продолжить покупку акций торговых домов, но пакет в каждой из них не будет превышать 9,9%.

Котировки акций Marubeni по итогам торгов в понедельник выросли на 0,2%, Mitsubishi - на 0,25%, Mitsui - на 0,3%. Между тем бумаги Itochu подешевели на 0,6%, Sumitomo - на 0,5%.

Торговые дома занимаются импортом полезных ископаемых, электроэнергии и продуктов питания, а также экспортируют готовую продукцию из Японии.

Уоррен Баффет Mitsubishi Marubeni Itochu Mitsui Berkshire Hathaway Sumitomo
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