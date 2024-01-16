Маск назвал условие для его участия в развитии ИИ-бизнеса Tesla

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Создатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не хочет развивать в компании направление искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники без голосующей доли на уровне 25%. Он написал об этом в соцсети.

"Мне некомфортно вести Tesla к лидирующим позициям в ИИ и робототехнике без контроля примерно 25% голосов, - отметил Маск. - Этого достаточно, чтобы иметь влияние, но это не настолько много, чтобы мои идеи нельзя было отклонить. Пока у меня не будет такого контроля, я предпочту создавать продукты не в Tesla".

"Вы, возможно, не понимаете, что Tesla - это не один стартап, а десять, - добавил CEO. - Просто посмотрите на разницу между тем, что делают Tesla и GM (General Motors - ИФ). Кто-то считает, что владение акциями - уже достаточная мотивация, но у [финансовой компании] Fidelity и других сопоставимые пакеты с моим - почему они не приходят на работу?".

Сейчас Маску принадлежат 13% акций Tesla.