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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Tesla увеличила чистую прибыль в IV кв. более чем вдвое

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, однако скорректированный показатель и выручка не оправдали прогноз рынка.

Как говорится в презентации компании, квартальная выручка составила $25,17 млрд по сравнению с $24,32 млрд за четвертый квартал предыдущего года.

Чистая прибыль Tesla увеличилась до $7,93 млрд, или $2,27 в расчете на акцию, по сравнению с $3,69 млрд, или $1,07 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 на акцию.

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Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Tesla в четвертом квартале в $25,6 млрд, скорректированную прибыль - на уровне $0,73 на акцию.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,6% по сравнению с 23,8% годом ранее и 17,9% в третьем квартале 2023 года.

Глава Tesla Илон Маск в ходе конференции с аналитиками также сказал, что во втором полугодии 2025 года компания намерена начать выпуск модели нового поколения.

Акции Tesla подешевели на 5,9% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

Tesla
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