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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Илон Маск допустил создание "цифрового суперинтеллекта" в ближайшие годы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Владелец Twitter и глава SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в ближайшие пять-шесть лет возможно создание цифрового суперинтеллекта, который превзойдет человеческий, сообщает The Hill.

"Я думаю, что это произойдет в течение пяти-шести лет", - сказал Маск во время беседы с членами Палаты представителей Майком Галлахером и Ро Ханной, трансляция которой велась в Twitter Spaces.

Дискуссия была посвящена потенциальным опасностям и выгодам, которые может принести искусственный интеллект (ИИ). Бизнесмен и политики сошлись во мнении о том, что сфере необходима правовая база, регулирующая ее работу.

До этой беседы Макс также объявил о создании новой компании xAI. В описании компании на ее сайте говорится, что "целью xAI является понимание истинной природы вселенной". В разговоре с политиками он отметил, что на данный момент фирма только начинает функционировать и пока не может конкурировать с ведущими компаниями в сфере ИИ.

SpaceX Tesla Twitter Илон Маск
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