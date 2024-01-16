"Илим" будет выпускать бумагу под собственным брендом после выхода International Paper из капитала

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группа "Илим" намерена в 2024 году выпустить 95 тыс. тонн офисной бумаги под собственным брендом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Сейчас комбинат группы в Коряжме в год выпускает около 350 тыс. тонн белых бумаг, из них в 2024 году планируется произвести 95 тыс. тонн офисных бумаг под брендом "Илим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с конца 2023 группа перестала выпускать офисную бумагу под брендами, которые производились "Илимом" в рамках соглашения о совместном маркетинге с ЗАО "Интернешнл Пейпер".

"Действие маркетингового соглашения закончилось. Таким образом, решение о выпуске белой офисной бумаги собственного бренда является логичным", - считают в компании.

Согласно пресс-релизу "Илима", сейчас отбелка целлюлозы для производства белой бумаги в "Илиме" не зависит от импортных поставок. "Раньше химические реагенты покупали в Скандинавии, теперь филиал группы в Коряжме освоил технологию их изготовления", - говорится в сообщении.

По данным "Илима", в 2013 году в рамках реализации инвестиционного проекта в Коряжме была установлена бумагоделательная машина производительностью более 200 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составил 9 млрд рублей.

В 2023 году американская International Paper завершила продажу 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA, владевшей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в РФ - группой "Илим", российскому партнеру по СП - ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич.

На долю "Илима" приходится 77% всей производимой в РФ товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов, 25% белой бумаги. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт (50% всех продаж компании приходится на КНР). Производственные мощности компании расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.