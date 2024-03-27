International Paper предложила купить британскую DS Smith за $7 млрд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская International Paper Co. сделала предложение о покупке британского производителя упаковочных материалов DS Smith, которое оценивает его в 5,72 млрд фунтов стерлингов ($7,2 млрд), сообщают западные СМИ.

International Paper предлагает по 0,1285 своей акции за каждую акцию DS Smith.

Если сделка будет заключена, акционерам DS Smith будет принадлежать 33,8% объединенной компании.

Исходя из котировок на закрытие торгов во вторник, International Paper в денежном выражении предлагает акционерам DS Smith по 4,15 фунта. Такая цена представляет собой премию в 48% к стоимости акций британской компании на закрытие торгов 7 февраля, когда она получила предложение от другого потенциального покупателя - Mondi.

Ранее в марте DS Smith и Mondi достигли предварительного соглашения, в рамках которого Mondi покупает DS Smith за 5,14 млрд фунтов, причем сделку также планируется оплатить акциями. После завершения сделки акционерам Mondi принадлежало бы 54% объединенной компании.

International Paper - крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции. Компания специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Производственные мощности компании располагаются в Северной и Латинской Америке, Северной Африке и Европе.