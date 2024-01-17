Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Инфляция в Великобритании в декабре ускорилась впервые за 10 месяцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4% в годовом выражении после повышения на 3,9% месяцем ранее, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Инфляция ускорилась впервые за 10 месяцев.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ее замедление до 3,8%.

Потребительские цены в Британии в декабре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре они снизились на 0,2% в помесячном выражении.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) выросли на 0,6% относительно ноября и на 5,1% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,3%, второй - вырос на 5,1%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в декабре замедлилось до 5,2% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,5% относительно ноября, когда он опустился на 0,1%.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак 19 января обсудит с нефтяниками цены на нефтепродукты

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки

Shell приостановила все поставки через Красное море

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня

Власти Китая сообщили, что ВВП страны в 2023 г. вырос примерно на 5,2%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });