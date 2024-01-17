Инфляция в Великобритании в декабре ускорилась впервые за 10 месяцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4% в годовом выражении после повышения на 3,9% месяцем ранее, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Инфляция ускорилась впервые за 10 месяцев.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ее замедление до 3,8%.

Потребительские цены в Британии в декабре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре они снизились на 0,2% в помесячном выражении.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) выросли на 0,6% относительно ноября и на 5,1% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,3%, второй - вырос на 5,1%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в декабре замедлилось до 5,2% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,5% относительно ноября, когда он опустился на 0,1%.