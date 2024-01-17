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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Доходность 10-летних госбондов США колеблется вблизи максимума с начала года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США слабо колеблется в среду и находится вблизи максимальных отметок с начала года на фоне статданных и заявлений представителей ведущих центробанков мира.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 0,9 базисного пункта (б.п.), составив 4,058%. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 0,5 б.п. и составляет 4,275%, 30-летних - снизился на 1,6 п.п., до 4,282%.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил накануне, что Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости.

"Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард допустила, что ставки в еврозоне будут снижены летом текущего года, однако отметила, что рынок слишком агрессивен в своих ожиданиях сроков и темпов смягчения ДКП.

Кроме того, инфляция в Великобритании в декабре неожиданно ускорилась до 4% с 3,9% месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Ускорение зафиксировано впервые за 10 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал замедление до 3,8%. Это также снижает вероятность скорого смягчения ДКП.

США
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