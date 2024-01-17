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Сбербанк пока не собирается размещать облигации в юанях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк предложит рынку облигации в юанях, если улучшится ситуация с ликвидностью в этой валюте, пока размещать эти бумаги не планирует, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Мы находимся в ожидании, смотрим на рынок, смотрим на внешнеэкономическую ситуацию. Если ситуация улучшится, то, конечно, мы обязательно на рынок выйдем и облигации предложим", - сказал Скворцов.

Он напомнил, что Сбербанк в 2023 году изучал вариант размещения облигаций в юанях, но возможностей для этого не увидел из-за небольшого объема ликвидности в этой валюте. В основном банк привлекал юани через депозиты. "Мы фокус делали на привлечение юаней от частных клиентов", - отметил топ-менеджер.

"Если в этом году ситуация поменяется, тут ЦБ (продающий юани на валютном рынке - ИФ), конечно, важный элемент этого баланса, но все-таки важнее профицит во внешней торговле в юанях, пока его тоже особо нет", - заявил Скворцов.

Он подчеркнул, что значительное влияние на ситуацию оказывает требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. "Многие наши клиенты, которые ранее имели юани и размещали их, после введения этого требования у них все размещения в основном идут в рублях, а в юанях и других валютах у них остается небольшая часть. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы покрыть потребности сектора и получить большой пул ликвидности, необходимой для развития кредитования", - отметил старший вице-президент.

Сбербанк Тарас Скворцов Китай
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