Сбербанк не считает целесообразным сейчас выпускать облигации в юанях

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк на данный момент не видит целесообразности в выпуске облигаций в юанях, это связано со снижением юаневой ликвидности и интереса игроков к таким инструментам, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Что касается юаневой ликвидности на российском рынке, то экспорт чуть-чуть упал в юанях, тогда падали цены на энергоносители, импорт в юанях вырос, поэтому приток юаней на российский рынок сократился, это просто арифметическое следствие. Соответственно, свободного юаня стало меньше. И, исходя из этого, выпуск облигаций сейчас не представляется целесообразным, - сказал он. - Мы видим, что сейчас активность желающих выпускать облигации, она тоже снизилась, именно в юанях".

При этом, по его словам, текущей ликвидности достаточно для основных игроков на рынке.

"Что касается ликвидности именно на рынке, нам хватает. Точно так же, как и всем основным игрокам. Это немного двигает ставки по юаням вверх, но в общем-то это рыночный механизм, который достаточно хорошо работает", - сказал Ведяхин.

Сбербанк сообщал, что рассматривает возможность размещения своих облигаций в юанях в ноябре 2022 года в связи с возросшим интересом к этой валюте. Конкретные параметры, объемы и сроки не назывались.