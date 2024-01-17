Gartner прогнозирует рост мировых ИТ-расходов на 6,8% в 2024 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 6,8% и составят порядка $5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в октябре, предусматривал рост до $5,1 трлн, на 8%.

По итогам 2023 года ИТ-расходы в мире выросли на 3,3% - до $4,68 трлн.

Генеративный (создающий контент) искусственный интеллект (ИИ) в прошлом году привлек к себе значительное внимание, однако в краткосрочной перспективе он не окажет существенного влияния на рост ИТ-расходов, отмечают в Gartner.

"Да, генеративный ИИ изменит все, но на ИТ-расходы существенно не повлияет, как было и в случае с интернетом вещей (IoT), блокчейном и другими крупными явлениями, которые мы наблюдали, - приводятся на сайте Gartner слова ее заслуженного аналитика и вице-президента по исследованиям Джона-Дэвида Лавлока. - В 2024 году организации будут инвестировать в подготовку к тому, как использовать генеративный ИИ, однако рост ИТ-расходов будут стимулировать более традиционные факторы, такие как рентабельность и рабочая сила, а ограничивать его будет сохранение так называемой усталости от изменений".

ИТ-услуги в этом году впервые станут крупнейшей статьей расходов. Затраты на них вырастут на 8,7% и составят $1,5 трлн, ожидает Gartner. Этому во многом будут способствовать инвестиции в проекты оптимизации и повышения организационной эффективности, которые исследовательская компания называет крайне важными в текущий период экономической неопределенности.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США, изменения - в %):