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Gartner ждет роста мировых IT-расходов в 2024 году на 7,5% до $5,26 трлн

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2024 году увеличатся на 7,5% и составят $5,26 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Предыдущий прогноз, опубликованный в мае, предусматривал повышение на 8% (до $5,06 трлн).

Оценка затрат на IT в 2023 году была поднята до $4,9 трлн, что означает рост на 3,8% относительно предыдущего года.

Скачок затрат на центры обработки данных (ЦОД), как ожидается, ускорится в этом году до более чем 24%, в основном благодаря расширению планам по развитию генеративного искусственного интеллекта. Ранее прогнозировался подъем на 10%.

При этом IT-услуги останутся крупнейшим рынком объемом свыше $1,6 трлн, отмечается в отчете. Таким образом, теперь ожидается рост на 7,1% против 9,7% прежде.

Gartner IT ЦОД
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