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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Maersk и Hapag-Lloyd cоздадут в 2025 году альянс в морских перевозках

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Датская A.P. Moeller-Maersk и германская Hapag-Lloyd, ведущие компании в сфере морских перевозок, объявили, что создадут альянс Gemini Cooperation для совместного использования судов и повышения эффективности перевозок.

Альянс начнет работу в январе 2025 года, когда прекратит действие партнерство THE Alliance, в котором участвуют Hapag-Lloyd наряду с корейской HMM, сингапурской Ocean Network Express и тайваньской Yang Ming, а также альянс 2M, в котором участвуют Maersk и Mediterranean Shipping Company.

Hapag-Lloyd и Maersk создадут пул из 290 судов, которыми компании будут пользоваться совместно, говорится в пресс-релизе. Вместе они способны перевозить до 3,4 млн стандартных 20-футовых контейнеров. Maersk сможет пользоваться 60% пула судов, Hapag-Lloyd - 40%.

Общий флот Maersk насчитывает порядка 740 судов, Hapag-Lloyd - 264.

Maersk Moeller-Maersk Hapag-Lloyd Gemini Cooperation Дания Германия
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