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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Судоходная компания CMA CGM приостанавливает движение судов через Суэцкий канал

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Французская судоходная компания CMA CGM в субботу объявила о решении приостановить проход судов через Суэцкий канал в связи с участившимися случаями нападения йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море, сообщают западные СМИ.

"Мы решили проинструктировать все контейнеровозы CMA CGM в этом регионе, которые должны пройти через Красное море, достичь безопасных районов и приостановить движение, оставшись в безопасных водах", - подчеркнули в CMA CGM.

"Ситуация продолжает ухудшаться, и растет обеспокоенность по поводу безопасности", - говорится в сообщении компании.

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Ранее в субботу швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила, что после нападений на суда в Красном море прекращает использовать маршруты через Суэцкий канал.

Накануне ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III. Пострадавших в результате атаки не было, но судно прекратило выполнение рабочих операций.

Также повстанцы заявляли, что пытались атаковать другое судно компании - MSC Alanya. По информации мониторинговой платформы MarineTraffic, оба судна направлялись в Джидду, Саудовская Аравия.

Ранее мятежники пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море. Германская компания Hapag-Lloyd тоже запретила своим судам заходить в Красное море после того, как в пятницу ее грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось от удара из контролируемого хуситами района Йемена.

CMA CGM Красное море Суэцкий канал
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