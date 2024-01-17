Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $77,66 за баррель, что на $0,63 (0,8%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,14 (0,2%) до $78,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,65 (0,9%) до $71,75 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,28 (0,4%) до $72,4 за баррель.

Трейдеры, кажется, "больше опасаются недостатка спроса, чем дефицита предложения в данный момент", говорит портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински, слова которого приводит Market Watch.

Резкое снижение индекса Empire State Manufacturing в январе "является сигналом замедления роста в США, и китайская экономика вызывает серьезное беспокойство", отмечает эксперт.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% в октябре-декабре, однако оказался хуже ожиданий рынка (+5,3%).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,1%, накануне он вырос на 0,6%.