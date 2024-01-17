Brent подешевела до $77,1 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

К 18:23 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,19 (1,52%), до $77,1 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,92 (1,27%), до $71,48 за баррель.

Долларовый индекс, отражающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, растет в ходе торгов на 0,2% после публикации сильных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Сильный доллар снижает спрос на нефть со стороны держателей других валют.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении против 4,9% кварталом ранее, однако оказался хуже ожиданий аналитиков, ожидавших ускорения до 5,3%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поскольку йеменские хуситы по-прежнему угрожают судам в Красном море. Кроме того, иранские военные во вторник нанесли удары по базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

Цены на нефть колеблются, но остаются в диапазоне последних трех недель, и это говорит о том, что рынок "остается уязвимым с точки зрения фундаментальных показателей", отметил старший рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло.

"С другой стороны, начало полномасштабной войны против Израиля со стороны других ближневосточных стран нарушит цепочки поставок и приведет к взлету котировок", - добавил он.