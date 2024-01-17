ОПЕК отметила спад экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре на 12% к октябрю

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в ноябре 2023 года составил в среднем 5,9 млн баррелей в сутки, что на 12%, или 0,8 млн б/с меньше, чем в октябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Показатель также на 10%, или 0,6 млн б/с, ниже результата ноября 2022 года.

Снижение охватило большинство нефтяных терминалов и магистралей, подчеркивают в ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" в ноябре снизился практически по всем основным направлениям сбыта кроме порта Козьмино. Показатель упал на 9%, или 365 тысяч б/с, до 3,7 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были ниже на 7%, или 288 тысяч б/с.

Экспорт из региона Балтийского моря снизился на 207 тысяч б/с (-12%), до среднего уровня 1,5 млн б/с. Поставки из порта Приморск упали на 92 тысячи б/с (-10%) и составили в среднем 856 тысяч б/с. Экспорт из Усть-Луги сократился на 144 тысячи б/с (-16%), до 607 тысяч б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск снизились на 188 тысяч б/с (-33%), до 392 тысяч б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в ноябре снизились относительно октября на 7%, или 22 тыс. б/с, составив 301 тысячу б/с. Данный показатель на 48%, или 280 тысяч б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в ноябре незначительно снизился - до 610 тысяч б/с. Это на 3%, или 16 тысяч б/с, ниже, чем в ноябре 2022 года. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли почти на 57 тысяч б/с (+7%), до среднего уровня 892 тысячи б/с. Это на 3%, или 16 тысяч б/с меньше, чем за ноябрь 2022 года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в ноябре снизился к октябрю на 33 тысячи б/с (-11%), до 261 тысячи б/с. Это на 140 тысяч б/с больше, чем в ноябре 2022 года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море снизился на 61 тысячу б/с (-48%) по сравнению с октябрем и составил в среднем 68 тысяч б/с в ноябре. Поставки с калининградского терминала по-прежнему не осуществляются.

Экспорт нефти из Центральной Азии в ноябре в среднем составил 221 тысячу б/с, что на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 4% выше, чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК составил 1,1 млн б/с. Это на 22%, или 312 тысяч б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в ноябре вырос к октябрю на 2%, или 13 тысяч б/с, до среднего уровня 598 тысяч б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре снизился к октябрю на 4%, или 96 тысяч б/с, до 2,3 млн б/с. Это на 21%, или 610 тысячб/с меньше, чем за аналогичный месяц 2022 года. Снижение в месячном исчислении произошло из-за сокращения экспорта нафты и мазута, что частично было компенсировано ростом продаж вакуумного газойля, авиакеросина и газойля.