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Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+

Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Вступают в силу новые договоренности ОПЕК+
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ОПЕК+ начинает 2024 год со слегка измененными квотами на добычу, добровольными сокращениями отдельных стран-участниц, без Анголы, но с Бразилией, которая пока не будет участвовать в сокращениях.

На заседании в конце ноября 2023 года были сохранены решения, принятые в июне, лишь слегка изменены квоты на добычу для трех стран - Анголы, Конго и Нигерии. Страны ОПЕК+, согласно установленным квотам, могли бы добывать 40,5 млн баррелей в сутки.

Однако в конце декабря Ангола объявила, что покинет ОПЕК, то есть официальная квота станет 39,4 млн б/с.

В то же время, ряд стран ОПЕК+, в соответствии с принятым в июне решением, добровольно сокращают свою добычу на 1,66 млн б/с: из них по 500 тысяч б/с пришлось на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Всего в добровольном сокращении приняли участие: Казахстан (78 тысяч б/с), Оман (40 тысяч б/с), ОАЭ (144 тысячи б/с), Кувейт (128 тысяч б/с), Ирак (211 тысяч б/с), Алжир (48 тысяч б/с).

Плюс эти же страны дополнительно снижают свою добычу еще на 2,2 млн б/с на первый квартал 2024 года, отмечал ОПЕК. Однако, все вышеперечисленные страны снизят именно добычу - в целом на 1,7 млн б/с, а Россия сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч б/с.

Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак -223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с и Оман - на 42 тысячи б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На I квартал 2024 года Россия углубит это сокращение еще на 200 тысяч б/с - до 500 тысяч б/с, при этом на 300 тысяч б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Таким образом, без учета Анголы официальная квота на добычу ОПЕК+ на 2024 год составляет 39,4 млн б/с, с учетом добровольных сокращений - 37,8 млн б/с, а на первый квартал - 36,1 млн б/с (без вычитания российского экспорта).

По данным МЭА, с учетом Мексики, которая не участвует в сокращениях, но ее добыча включена в общую квоту ОПЕК+, в ноябре 2023 года добывали 37,9 млн б/с.

Добыча, ноябрь 2023 (МЭА) Разрешенный уровень добычи, 2023г Разрешенный уровень добычи, 2024г С учетом добровольных сокращений План на I кв. с учетом квот и добровольных взносов
Алжир 960 1007 1007 959 908
Ангола 1080 1455 1110 1110 1110
Конго 260 310 277 277 277
Экваториальная Гвинея 50 121 70 70 70
Габон 230 177 177 169 169
Ирак 4290 4431 4431 4220 3997
Кувейт 2600 2676 2676 2548 2413
Нигерия 1260 1742 1500 1500 1500
Саудовская Аравия 9000 10478 10478 9978 8978
ОАЭ 3240 3019 3219 3075 2912
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 22970 25416 24945 23906 22334
Азербайджан 490 684 551 551 551
Бахрейн 196 196 196 196
Бруней 97 83 83 83
Казахстан 1600 1628 1628 1550 1468
Малайзия 567 401 401 401
Мексика 1660 1753 1753 1753 1753
Оман 800 841 841 801 759
Россия 9500 10478 9949 9449 9449
Судан 72 64 64 64
Южный Судан 124 124 124 124
Итого не-ОПЕК (участники ОПЕК+) 14910 16440 15590 14972 14848
Итого ОПЕК+ 37880 41856 40535 38878 37182
Итого ОПЕК+ (без Анголы) 39425 37768 36072

Ангола Ирак МЭА ОПЕК Саудовская Аравия Нигерия
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