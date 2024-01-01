Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ОПЕК+ начинает 2024 год со слегка измененными квотами на добычу, добровольными сокращениями отдельных стран-участниц, без Анголы, но с Бразилией, которая пока не будет участвовать в сокращениях.
На заседании в конце ноября 2023 года были сохранены решения, принятые в июне, лишь слегка изменены квоты на добычу для трех стран - Анголы, Конго и Нигерии. Страны ОПЕК+, согласно установленным квотам, могли бы добывать 40,5 млн баррелей в сутки.
Однако в конце декабря Ангола объявила, что покинет ОПЕК, то есть официальная квота станет 39,4 млн б/с.
В то же время, ряд стран ОПЕК+, в соответствии с принятым в июне решением, добровольно сокращают свою добычу на 1,66 млн б/с: из них по 500 тысяч б/с пришлось на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Всего в добровольном сокращении приняли участие: Казахстан (78 тысяч б/с), Оман (40 тысяч б/с), ОАЭ (144 тысячи б/с), Кувейт (128 тысяч б/с), Ирак (211 тысяч б/с), Алжир (48 тысяч б/с).
Плюс эти же страны дополнительно снижают свою добычу еще на 2,2 млн б/с на первый квартал 2024 года, отмечал ОПЕК. Однако, все вышеперечисленные страны снизят именно добычу - в целом на 1,7 млн б/с, а Россия сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч б/с.
Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак -223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с и Оман - на 42 тысячи б/с.
Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На I квартал 2024 года Россия углубит это сокращение еще на 200 тысяч б/с - до 500 тысяч б/с, при этом на 300 тысяч б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.
Таким образом, без учета Анголы официальная квота на добычу ОПЕК+ на 2024 год составляет 39,4 млн б/с, с учетом добровольных сокращений - 37,8 млн б/с, а на первый квартал - 36,1 млн б/с (без вычитания российского экспорта).
По данным МЭА, с учетом Мексики, которая не участвует в сокращениях, но ее добыча включена в общую квоту ОПЕК+, в ноябре 2023 года добывали 37,9 млн б/с.
|Добыча, ноябрь 2023 (МЭА)
|Разрешенный уровень добычи, 2023г
|Разрешенный уровень добычи, 2024г
|С учетом добровольных сокращений
|План на I кв. с учетом квот и добровольных взносов
|Алжир
|960
|1007
|1007
|959
|908
|Ангола
|1080
|1455
|1110
|1110
|1110
|Конго
|260
|310
|277
|277
|277
|Экваториальная Гвинея
|50
|121
|70
|70
|70
|Габон
|230
|177
|177
|169
|169
|Ирак
|4290
|4431
|4431
|4220
|3997
|Кувейт
|2600
|2676
|2676
|2548
|2413
|Нигерия
|1260
|1742
|1500
|1500
|1500
|Саудовская Аравия
|9000
|10478
|10478
|9978
|8978
|ОАЭ
|3240
|3019
|3219
|3075
|2912
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|22970
|25416
|24945
|23906
|22334
|Азербайджан
|490
|684
|551
|551
|551
|Бахрейн
|196
|196
|196
|196
|Бруней
|97
|83
|83
|83
|Казахстан
|1600
|1628
|1628
|1550
|1468
|Малайзия
|567
|401
|401
|401
|Мексика
|1660
|1753
|1753
|1753
|1753
|Оман
|800
|841
|841
|801
|759
|Россия
|9500
|10478
|9949
|9449
|9449
|Судан
|72
|64
|64
|64
|Южный Судан
|124
|124
|124
|124
|Итого не-ОПЕК (участники ОПЕК+)
|14910
|16440
|15590
|14972
|14848
|Итого ОПЕК+
|37880
|41856
|40535
|38878
|37182
|Итого ОПЕК+ (без Анголы)
|39425
|37768
|36072