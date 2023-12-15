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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Промпроизводство в США в ноябре выросло на 0,2%, слабее прогноза

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

В октябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,9%, в то время как ранее было объявлено о его снижении на 0,6%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце увеличилось на 0,3%. В том числе выпуск автомобилей и запасных частей к ним подскочил на 7,1% после окончания масштабной забастовки работников автомобильной отрасли.

Заказы в сфере ВПК продолжили подъем по итогам одиннадцатого месяца подряд, увеличившись на 1,2%, отмечает MarketWatch.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 78,8% по сравнению с 78,7% в октябре.

Общий объем промпроизводства в США в ноябре уменьшился на 0,4% относительно того же месяца прошлого года. В октябре показатель опустился на 1%, а не поднялся на 0,7%, как сообщалось прежде.

США
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